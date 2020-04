Dal Belgio, l’Anderlecht licenzia Nasri : volato a Dubai senza permesso

Samir Nasri sarebbe stato licenziato dall’Anderlecht. Questo quanto riporta il quotidiano belga Derniere Heure, secondo cui il provvedimento sarebbe scaturito in quanto il giocatore non avrebbe comunicato al club i propri spostamenti. Il francese, nelle scorse ore, è infatti volato a Dubai senza avvisare la società per informarla, disposizione imposta a tutti i calciatori della rosa. Un’azione che avrebbe fatto infuriare la dirigenza, malgrado gli agenti di Nasri abbiano affermato che il centrocampista non sia riuscito ad avvisare il club per motivi di forza maggiore.

