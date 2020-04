Dal Brasile, arbitro abbandona il fischietto per tornare in corsia

Continuano ad arrivare da tutto il mondo gesti di solidarietà per affrontare la pandemia che sta affliggendo il mondo. Il Coronavirus non allenta la presa e anche nel resto dei Paesi le strutture ospedaliere e sanitarie sono messe a dura prova dal virus. Sono in tantissimi quelli che hanno risposto ai bandi per ottenere un posto in corsia e dare una mano.

BRASILE – Una grande storia di solidarietà arriva direttamente dal Brasile. Igor Benevenuto, importante arbitro del “Brasilerao” ha abbandonato temporaneamente il fischietto per tornare in corsia. Infatti prima di diventare direttore di gara, Benevenuto era un infermiere e non ha avuto dubbi riguardo alla sua decisione. Queste le sue parole rilasciate ad alcune testate locali e riprese da SportMediaset: “E’ chiaro che ho paura, certamente piu’ di quando arbitro una partita, perché ci sono già stati casi di infermieri che, a causa del virus, sono deceduti. Questo è un ‘nemico’ che può colpire chiunque, persone di tutte le età, ma ora la gente ha bisogno di me e non posso tirarmi indietro: qui sono più utile”.