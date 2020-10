Dal campo a… “Chi vuol essere milionario”: Kimmich e Goretzka vincono 64mila euro

Leon Goretzka e Joshua Kimmich non fanno parlare soltanto per quanto fanno in campo e per i loro successi col Bayern Monaco ma anche per un’apparizione decisamente fortunata in tv, precisamente a “Chi vuole essere milionario”.

Kimmich e Goretzka vincono 64 mila euro

I due pilastri del centrocampo del Bayern Monaco e della Germania, si sono resi protagonisti sulla tv tedesca RTL per un programma ben noto anche in Italia, il celebri quiz “Chi vuole essere milionario” in un’edizione speciale per beneficienza.

I due hanno partecipato con anche altri compagni, come Süle e Klostermann ma sono stati i più bravi e fortunati arrivando a vincere la bella cifra di 64 mila euro rigorosamente destinata alla beneficienza. Per “la coppia”, non si tratta della prima volta insieme in queste attività verso il sociale. Infatti, nel mese di marzo avevano fondato WeKickCorona, iniziativa contro il Coronavirus, appunto, che aveva permesso di raccogliere ben 5 milioni di euro donati poi ad associazioni e ospedali per combattere l’emergenza pandemica di Covid-19.