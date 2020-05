Dal campo alla musica: Sergio Ramos, Messi e Suarez… in un video musicale

Sergio Ramos del Real Madrid, Lionel Messi e Luis Suarez del Barcellona, sono stati protagonisti di una comparsata in un video musicale del noto cantante spagnolo Anuel in duetto con Enrique Iglesias.

Il capitano blancos, la Pulce blaugrana e il Pistolero si sono ritrovati rispettivamente a bordo piscina, nel campetto privato di casa, in compagnia dei figli, e in giardino durante varie fasi del video musicale degli artisti. La hit, Fútbol y Rumba, vede per la prima volta i rivali sul campo, compagni di avventura. Lo stesso Enrique Iglesias ha condiviso sui social parte del video per pubblicizzare la canzone.