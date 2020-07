Dal campo alla panchina: tutti i calciatori diventati allenatori della stessa squadra

Esistono nel calcio alcuni giocatori che già nel corso della propria carriera dimostrano una spiccata capacità tattica, tanto da diventare dei veri e propri “allenatori in campo” per tutti i compagni, che trovano in loro un punto di riferimento per ogni situazione. Qualcuno tra questi poi è effettivamente diventato un tecnico, e magari anche della stessa squadra per cui ha giocato in precedenza.

Andrea Pirlo è soltanto l’ultimo degli allenatori che siederanno sulla panchina del club per cui hanno giocato. Dall’anno prossimo l’ex giocatore del Milan dirigerà la Juventus U23, dopo essere sceso in campo con i bianconeri per 164 volte realizzando 19 gol e 38 assist.