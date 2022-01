Dal Portogallo: sotto indagine trasferimento Joao Felix dal Benfica all’Atletico Madrid

Il trasferimento andato in scena nel 2019 non convince le autorità

L'affare che ha portato nell'estate 2019 Joao Felix dal Benfica all' Atletico Madrid sarebbe sotto la lente d'ingrandimento delle autorità. Secondo quanto si apprende dai media portoghesi, ed in particolare dal Correio da Manhã , l'ufficio del pubblico ministero vuol vederci chiaro sull'operazione per la stellina lusitana e avrebbe appunto aperto un'inchiesta denominata Cartão vermelho, ovvero Cartellino rosso.

Da quanto riferito, sarebbero almeno tre gli aspetti sui quali si vuole fare chiarezza. In primis il motivo per cui da una somma pattuita di 120 milioni di euro si passò a 126 milioni di euro. In secondo luogo la mega-commissione da 12 milioni di euro, divisa tra Jorge Mendes (entrato nella trattativa come intermediario fra i due club) e Manuel Moreira de Sá, agente del calciatore. Infine, l'eventualità che lo stesso Joao Felix abbia evaso il fisco. Su quest'ultimo punto ci sarebbe anche una conversazione intercettata, fra l'ex presidente Vieira e l'avvocato del calciatore dedicata appunto a questo tema.