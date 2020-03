Dalla bocciatura della Fiorentina, al Real Madrid: Lafont nel mirino dei Blancos

Nel calcio si sa può succedere di tutto. Anche nel calciomercato. La storia di Alban Lafont è sicuramente incredibile. Il portiere francese classe 1999 ha giocato un anno in Serie A alla Fiorentina senza convincere però il club viola. Dopo la bocciatura, l’estremo difensore è tornato in Francia per vestire la maglia del Nantes.

REAL MADRID – Il giocatore è ancora di proprietà della Fiorentina, ma su di lui ha messo gli occhi il Real Madrid. Zinedine Zidane vorrebbe già averlo quest’estate e avrebbe già parlato con Florentino Perez. A riportarlo è Defensa Central. Attualmente Lafont ha ancora un anno di contratto con la squadra francese, ma si sa, resistere al Real Madrid è davvero complicato.