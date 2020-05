Dalla boxe alla cannabis. L’azienda di Tyson potrebbe finire sulle maglie dell’Everton

Mike Tyson ha appeso i guanti al chiodo nel 2005 per buttarsi poi nel mercato imprenditoriale. In particolare, l’ex campione del mondo dei pesi massimi è entrato in attività con un miliardario greco Alki David, attivo con l’azienda Swissx nel mercato della cannabis. L’azienda produce prodotti a base di cannabis ed ora è pronta a sponsorizzare una squadra della Premier League.

EVERTON – Secondo quanto riportato dal DailyMail il socio di Mike Tyson è un sostenitore dei Toffees e al quotidiano inglese ha rivelato che vorrebbe apporre il logo dell’azienda sulla parte frontale della maglietta: “Stiamo già parlando con l’Everton. Mi hanno contattato e mi hanno mostrato il design del logo che andrà sulle loro maglie. Tutti in Inghilterra tifano Liverpool o Manchester United. Io quando sono arrivato ho scelto l’Everton perché mi piace il blu e da lì sono diventato un loro tifoso”.