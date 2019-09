Dalla favola Leicester alla rescissione col Malaga: il momento di Okazaki

Da eroe a svincolato. Il calcio non ha memoria storica e può capitare anche ad un campione d’Inghilterra di ritrovarsi senza squadra. E’ il caso di Shinji Okazaki. L’attaccante giapponese aveva contribuito allo storico ed incredibile successo del Leicester City nella Premier League 2015/16. A distanza di oltre tre anni da una delle imprese più clamorose il centravanti si ritrova senza squadra. Colpa del Malaga che lo aveva inizialmente tesserato per i primi impegni stagionali in Segunda Division. Con il club spagnolo nemmeno una presenza e la rescissione del contratto imposta dalla stessa società a causa dei limiti al tetto salariale. Così ora Okazaki si trova clamorosamente appiedato.