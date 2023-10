Dalla Francia: Al-Hilal forte su Luka Modric, pronta una cifra monstre

Secondo quanto appreso dalla Francia, Luka Modric potrebbe presto lasciare il Real Madrid, club con cui ha vinto tutto negli anni. Nonostante un legame forte e indelebile, come spiegano dalla Francia, il centrocampista croato non sarebbe più nella lista degli incedibili della società madrilena, anche perchè utilizzato poco dall'allenatore Carlo Ancelotti. In questo senso, sul regista ex Tottenham sarebbe già pronta a scatenarsi la forza del mercato della Saudi Pro League. Dopo aver accolto nel campionato arabo campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Benzema e Neymar, proprio Luka Modric potrebbe essere il prossimo pallone d'oro a sbarcare in Arabia Saudita. Come raccontato con Ok Diario in prima linea, l'Al-Hilal (la squadra di Neymar, Milinkovic-Savic e Franck Kessie) sarebbe il club pronto a mettere sul piatto un contratto da 200 milioni di euro circa netti per due anni. Una cifra monstre che - visto anche il poco minutaggio fin qui avuto questa stagione al Real Madrid - potrebbe far seriamente vacillare anche il centrocampista croato. Secondo quanto riportato dai media francesi, l'enorme offerta per Luka Modric da parte degli arabi dell'Al-Hilal potrebbe già arrivare durante la finestra invernale di calciomercato.