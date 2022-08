Dalla Francia, Al-Khelaifi irritato con l’Inter per Skriniar: “Lo prenderemo a zero”

Milan Skriniar è stato il vero protagonista del calciomercato dell' Inter . Dato per partente vista la necessità del club nerazzurro di fare cassa, il difensore è stato accostato per tutta l'estate al Paris Saint-Germain e i parigini hanno girato alla società di Steven Zhang un'offerta intorno ai 50 milioni: l'Inter, ritenendo l'offerta troppo bassa, ha rifiutato la proposta dei francesi, chiudendo quindi a una partenza di Skriniar. A meno di clamorosi colpi di scena, lo slovacco dovrebbe rimanere a Milano e questo non è andato giù al presidente del Psg.

Come riferisce L'Equipe, il presidente dei parigini Nasser Al-Khelaifi sarebbe irritato dall'intransigenza alla cessione dello slovacco tanto da far capire ai nerazzurri che Skriniar arriverebbe la prossima stagione a parametro zero. Il 27enne è in scadenza giugno 2023 ma l'Inter, una volta chiuso il mercato, procederà immediatamente ad avviare le trattative per il rinnovo del contratto per cui da tempo c'è già un'intesa di massima.