Dalla Francia: Arsenal, suggestione Vieira in panchina per la prossima stagione

Distano ancora tanti mesi alla fine di questa stagione, ma l’Arsenal starebbe già pensando all’allenatore cui affidare la squadra per l’annata 2020-21. Secondo quanto riportato dal giornale francese Nice Matin, in pole position per il dopo Ljungberg ci sarebbe Patrick Vieira, attualmente mister del Nizza, in Ligue 1. Una suggestione che potrebbe diventare realtà: ex centrocampista dei Gunners, essendoci stato addirittura dal 1996 al 2005, il francese vanta già varie esperienze alle spalle e sarebbe ben visto da tutti i tifosi dell’Arsenal, che al momento sta vivendo una stagione altalenante. Dopo il k.o. di Europa League della settimana scorsa, infatti, è stato esonerato Unai Emery, sostituito ad interim dallo svedese Ljungberg. Naturalmente, qualora lo svedese dovesse sorprendere, non è escluso che venga riconfermato, come spesso accade nel mondo del calcio.