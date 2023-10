Dalla Francia: attivista ucraino chiede indagini sul legame Mansour-Russia

Secondo quanto emerso dalla Francia, al governo britannico sarebbe stato chiesto di indagare se il proprietario del Manchester City, Sheikh Mansour, abbia aiutato i russi sanzionati a trasferire i loro beni negli Emirati Arabi Uniti. Principio di accusa pesante quella mossa in queste ore dalla stampa internazionale. Nello specifico, gli avvocati che rappresentano un attivista ucraino hanno scritto al ministro degli Esteri James Cleverly chiedendo l'eventuale presenza di indagini per stabilire se il vice primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, Mansour, debba essere identificato come una "persona designata" per questa tipologia di operazioni.