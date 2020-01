Dalla Francia, Cavani sempre più vicino all’addio al Psg: anche L’Equipe lo allontana

Edinson Cavani sempre più lontano dal Paris Saint-Germain. I rumors di mercato che si riferiscono al bomber uruguaiano sono sempre più insistenti. L’Atletico Madrid sarebbe ad un passo dal chiudere l’affare nonostante i parigini stiano facendo resistenza per non privarsi del giocatore in scadenza di contratto.

El Matador vuole partire e andare a giocare con costanza alla corte di Diego Simeone. I Colchoneros avrebbero fatto una prima offerta al club francese, ritenuta però troppo bassa. Una situazione complicata che viene sottolineata anche da L’Equipe in prima pagina quest’oggi. “Non fantastico”, scrive il quotidiano. Cavani, infatti, sarà escluso anche dal match del weekend dei francesi per scelta del tecnico Tuchel che in conferenza ha spiegato che il momento poco chiaro non fa bene a nessuno.