Dalla Francia: “Dopo la crisi Mbappé costerà 40 milioni”

Lo si dice ormai da un mese a questa parte. Lo stop che ha fermato il calcio ha creato inevitabilmente alcuni dissesti finanziari alle società e la sessione di calcio mercato non vedrà più cifre astronomiche. Sia i grandi club, italiani ed europei, sia i più piccoli dovranno rivedere le spese nel mercato.

IN SALDO – Scordatevi acquisti per 100 o 200 milioni di euro. Anche se i campionati e le Coppe dovessero riprendere, sarebbe difficile per le squadre investire determinate cifre per il calciomercato. Non solo, anche il valore dei giocatori potrà cambiare a ribasso. Dalla Francia intanto l’eurodeputato Daniel Cohn-Bendit ha fissato il prezzo di Mbappé: “Dopo questa crisi Mbappé costerà 40 milioni e non più 200. Questa crisi spazzerà via l’irrazionalità che esiste nel mondo del calcio. Sarà come una bomba nucleare, bisognerà ricostruire su altre basi”. Queste le sue parole al quotidiano AS.