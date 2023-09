Dalla Francia: Gennaro Gattuso torna in panchina, ecco dove allenerà

o. Come raccontato dalla Francia infatti (con Foot365 in prima linea), l'allenatore con un recente passato al Valencia potrebbe presto approdare in Arabia Saudita

Dopo essere stato molto vicino alla panchina del Lione in Ligue 1, l'ex Milan Gennaro Gattuso sarebbe in procinto di tornare su una panchina dopo diverso tempo lontano dal campo. Come raccontato dalla Francia infatti (con Foot365 in prima linea), l'allenatore con un recente passato al Valencia potrebbe presto approdare in Arabia Saudita. Secondo le fonti francesi, sarebbe l'Al-Shabab il club che ha messo nel mirino Gennaro Gattuso, pronto a tornare protagonista.