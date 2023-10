Dalla Francia: “Il futuro di Mbappé dipenderà dal cammino in Champions del PSG”

E Kylian cosa pensa? Secondo 'L’Equipe' Mbappé sta vivendo questo delicato momento della propria carriera con la massima tranquillità e avrebbe deciso di rinviare ogni valutazione sul proprio futuro al termine dell’edizione in corso della Champions League, o meglio quando si concluderà il percorso del PSG. In base a quanto trapela una nuova, precoce eliminazione del Paris, fuori agli ottavi di finale nelle ultime due edizioni, potrebbe convincere definitivamente il giocatore a lasciare la Francia, con ogni probabilità per cedere alle lusinghe del Real Madrid, qualora i Blancos fossero ancora disponibili a fare un’offerta per Mbappé a parametro zero.