Dalla Francia, il Psg non ha dubbi: Mbappé resterà al 100%

Kylian Mbappé resterà al Paris Saint-Germain anche nella prossima stagione. Le voci che vorrebbero il talento francese in partenza, direzione Real Madrid sarebbero state categoricamente smentite da fonti molto vicine alla dirigenza parigina.

“Che piova o che nevichi Mbappé non se ne va, è un desiderio dell’emiro”. Queste le parole riportate da L’Equipe che cita una fonte vicina alla proprietà del Paris Saint-Germain. L’epidemia da coronavirus renderà più complicato per le pretendenti dell’attaccante anche solo fare un tentativo viste anche le cifre che potrebbero essere richieste per il giovane attaccante. Mbappé è stato acquistato dai francesi per 180 milioni di euro e ha un contratto in scadenza nel 2022. Il Real Madrid, squadra intenzionata ad assicurarselo, dovrà aspettare almeno un anno per ritentare l’assalto. E il suo valore è destinato ad incrementare ancora…