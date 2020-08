Dalla Francia, Mbappé contro l’Atalanta ci sarà: 90% di possibilità di recupero

Sembrava un’ipotesi irrealizzabile e invece adesso sembra la più probabile: Kylian Mbappé ci sarà nel match contro l’Atalanta per la Final Eight di Champions League.

Dalla Francia sono sicuri con L’Equipe che parla di recupero lampo dell’attaccante del Paris Saint-Germain.

Mbappé ci sarà: 90% di possibilità

Serviva un miracolo a detta di tutti, protagonisti diretti compresi, e sembra che sia avvenuto. Kylian Mbappé sta tentando il recupero lampo per provare a giocare nella sfida di Champions League contro l’Atalanta del prossimo 12 agosto. In Francia sono convinti che al 90% il centravanti del Psg recupererà dall’infortunio alla caviglia. L’Equipe è così convinta che anche oggi in prima pagina spiega come il bomber stia bruciando le tappe del recupero. Il quotidiano francese, citando come fonte un familiare dell’attaccante, si spinge oltre e afferma che “c’è un 90% di probabilità che sia convocato”. Una notizia davvero importate per i francesi e che mette in allarme l’Atalanta, prossima rivale dei parigini.

La speranza del club campione di Ligue 1 potrebbe vedere conferma anche dai prossimi risultati degli esami che, come spiega il quotidiano, spesso sono eccessivamente pessimisti. In Francia ci credono. Il tempo dirà chi avrà avuto ragione. Ma il miracolo sembra sempre più possibile…

