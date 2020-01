Dalla Francia, Mbappé guida la classifica dei personaggi più importanti del calcio francese. Zidane solo quinto…

Come ogni anno, il blasonato quotidiano francese L’Equipe ha stilato la classifica dei 30 personaggi più importanti del calcio francese. Calciatori, allenatori, presidenti e agenti che hanno influito in qualche modo con le vicende del mondo del pallone che riguarda la Francia.

Oggi, in prima pagina, il giornale ha messo in evidenza le prime cinque posizioni. Nella versione online, invece, presenti tutti e 30 i nomi dei personaggi. Vince e si conferma in vetta alla classifica come nella passata annata, Kylian Mbappé. Questa volta in solitaria. Nel 2018, infatti, il francesino era stato davanti a tutti in compagnia di Antoine Griezmann (9° in questa edizione). Alle spalle dell’attaccante del Psg e della Francia c’è proprio il ct Bleus, Didier Deschamps. Medaglia di bronzo, invece, per il ds del Psg Leonardo davanti all’allenatore dell’Olympique Marsiglia Andrè Villas-Boas e al tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane, solamente quinto. Presente, al sesto posto, Neymar. Più lontano l’allenatore parigino Thomas Tuchel (17°).

Questa la classifica completa:

1. Kylian Mbappé.

2. Didier Deschamps.

3. Leonardo.

4. André Villas-Boas.

5. Zinédine Zidane.

6. Neymar.

7. Karim Benzema.

8. Maxime Saada.

9. Antoine Griezmann.

10. Memphis Depay.

11. Stéphanie Frappart.

12. Amandine Henry.

13. Julien Stéphan.

14. Luis Campos.

15. Jean-Michel Aulas.

16. Eduardo Camavinga.

17. Thomas Tuchel.

18. Pascal Garibian.

19. Nasser Al-Khelaïfi

20. Christophe Galtier

21. Dimitri Payet

22. Moussa Sissoko (agent)

23. Françoise Hardouin et Noël Le Graët

24. Hugo Lloris

25. Jacques-Henry Eyraud

26. Wendie Renard

27. Michel Platini

28. Jim Ratcliffe

29. Didier Quillot et Nathalie Boy de la Tour

30. Corinne Diacre.