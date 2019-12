Dalla Francia: Mbappé, il futuro resta incerto. Vuole concentrarsi su questa stagione

Il pressing del Real Madrid è estenuante, ma Kylian Mbappé ancora non ha sciolto le riserve circa il proprio futuro. Il direttore dell’area tecnica del Paris Saint-Germain Leonardo ha detto più volte che il talento non si muoverà, ma stando a quanto riferito da Téléfoot il giocatore ancora non ha dato risposte sulla proposta di rinnovo del contratto avanzata dal club parigino. Le motivazioni? Si dice che Mbappé è fortemente concentrato sulla stagione in corso e che affronterà il futuro solamente alla fine di essa, e quindi a tempo debito. Per questo i blancos continuano a sperare nell’ingaggio del classe 1998, che potrebbe davvero concretizzarsi qualora il Psg dovesse intraprendere un cammino in Champions League poco proficuo. Mbappé ha in Zidane uno dei massimi estimatori, il tecnico non ha mai nascosto, infatti, la propria ammirazione nei confronti del talento ex Monaco.