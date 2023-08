Dalla Francia ne sono certi: “Mbappé tornerà in squadra a fine agosto”

La telenovela Kylian Mbappé ha colpito il calciomercato. Secondo molti, l'attaccante finirà per lasciare Parigi per trasferirsi al Real Madrid questo o il prossimo anno. Ma non manca chi crede ancora nella "pace" tra giocatore e Psg ed una reintegrazione in squadra. L'ultimo a pronunciarsi è stato il presidente del Montpellier, Luarent Nicollin, il quale appare certo della conclusione di quella che è ormai diventata una soap opera: "Penso che tornerà in squadra verso la fine di agosto. Poi, se giocherà o no non lo so. Posso solo dire che è importante per il calcio francese". Il presidente dei rivali del Psg non ha fatto mancare un apprezzamento per Al-Khelaifi e la decisione di escludere Mbappé dalla tournée estiva: "In questo modo ha inviato un segnale forte. Se impone qualcosa, è perché ritiene necessario farlo per l'interesse del suo club".