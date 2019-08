Dalla Francia: “Neymar, il piede destro preoccupa: rischia una ricaduta”

Ormai da molto tempo Neymar è fermo per l’infortunio al quinto metatarso del piede destro. Sta proseguendo l’attività di recupero, ma si tratta di un guaio molto particolare, da cui non è così semplice venirne fuori. Difatti, in una intervista al giornale francese Le Parisien, l’ex capo dello staff medico del Paris Saint-Germain Eric Rolland ha detto: “Il piede del brasiliano è molto sottile e il rischio di ricaduta per l’infortunio al quinto metatarso è molto probabile”. Da gennaio il giocatore è indisponibile, saltando anche il match decisivo per il passaggio del turno dei parigini contro il Manchester United in Champions League. A giugno, in una amichevole del Brasile contro il Qatar in preparazione alla Copa America, il classe ’92 ha rimediato una forte distorsione alla caviglia, costringendolo a saltare la competizione.