Dalla Francia: Neymar un problema per il Psg e Mbappé ha dato ‘l’ok’ alla sua cessione

Il brasiliano potrebbe essere ceduto

Neymar via dal Paris Saint-Germain in caso di "offerta giusta". Questa la bomba di mercato che arriva dalla Francia dove L'Equipe, anche nel suo taglio altro in prima pagina, sottolinea la situazione del brasiliano nel club parigino.

Legato ancora da tre anni di contratto con la società francese, O'Ney non sarebbe più troppo gradito dai vertici dirigenziali che, in caso di proposta congrua, non si opporrebbero alla sua cessione. Ma c'è di più. Anche Mbappé avrebbe dato il suo ok alla vendita di Neymar col quale, dopo un inizio di rapporto ottimo, non ha poi chissà quale tipo di feeling fuori dal campo. Anche Luis Campos e l'entourage del dirigente ritengono che l'ex Barcellona possa diventare un problema per il club, motivo per cui bisognerà trovare un rimedio.