Dalla Francia, separazione tra il Marsiglia e Sampaoli: “Obiettivi diversi”

Recentemente il tecnico ha spiegato, con una lunga lettera pubblicata sui suoi canali ufficiali, il motivo dell’addio: "Appena arrivato a Marsiglia, mi sono sentito come a casa, come se ci avessi vissuto tutta la vita. L’OM è una passione. Ogni volta che entravo nell’Orange Vélodrome, il mio cuore batteva forte. L’ultima stagione è stata fantastica. Essere l’allenatore di questo club è stato un piacere per me. Sono stato molto felice. I miei obiettivi non sono gli stessi dei dirigenti. Non c’è niente di sbagliato nel pretendere cose diverse. L’importante è puntare all’eccellenza e volere il meglio per OM. Vorrei ringraziare Pablo Longoria e la sua squadra per avermi dato fiducia. Grazie ai giocatori per aver reso il calcio uno sport così bello. Grazie a tutti i dipendenti del club per aver dato il 100% per la squadra. Grazie ai sostenitori, perché senza di voi niente avrebbe senso. Alla prossima".