Dalla Francia sicuri: ecco i motivi dei problemi tra Tuchel e Mbappé

Nonostante la netta vittoria ottenuta contro il Montpellier, in casa Paris Saint-Germain non si respira una buona aria. Problemi di feeling tra il tecnico Tuchel e l’attaccante Mbappé dopo l’evidente contrasto avuto al momento della sostituzione del talentino francese.

Dopo le parole del tecnico, a fare un riassunto dettagliato della situazione ci ha provato Le Parisien che ha voluto spiegare i motivi dei malumori crescenti tra allenatore e centravanti.

MOTIVAZIONI – Il rapporto tra l’attaccante e il suo allenatore non è certo dei migliori e non si tratta della prima volta che i due si confrontano in questa maniera. L’attaccante, secondo il quotidiano francese, lamenta un trattamento ben differente rispetto alle altre stelle della squadra. Mbappé ritiene di essere sempre il primo ad uscire dal campo e anche quello ad essere messo più spesso in panchina rispetto a Neymar, Icardi e Di Maria. Se da una parte il volerlo preservare per gare più importanti come quelle di Champions League può essere una valida motivazione, dall’altra alimentare i malumori dell’attaccante non è certo una cosa positiva, soprattutto se di mezzo dovesse mettersi il Real Madri, sempre in agguato per portare Mbappé in Spagna. Una situazione che deve essere presto risolta onde evitare grane davvero più importanti che potrebbero portare alla rottura totale.