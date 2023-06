Dalla Francia sicuri: Psg su Luis Enrique, l’ufficialità prossima settimana

Le voci insistono tutte in un unica direzione, quella di un matrimonio tra Psg e Luis Enrique. Naufragata la possibilità Nagelsmann e con Galtier ormai certo dell'addio, quella dello spagnolo appare come l'ultima possibilità valida per un club dalle grandi ambizioni come quello dei parigini. Secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti le parti avrebbero già avuto dei contatti e un accordo finale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Perché i piani alti del club vedono di buon occhio l'ex C.t. della Spagna, Al-Khelaifi e Luis Campos in primis, e lo stesso allenatore ai box da fine Qatar 2022 non vede l'ora di rientrare in gioco.