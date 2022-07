Dalla Germania, Bayern Monaco-De Ligt: c’è l’accordo tra il club e il difensore

Il futuro di Matthijs De Ligt non sembra essere più sicuro: il difensore della Juventus si sta guardando intorno durante questa sessione di calciomercato. L'olandese non è sicuro della sua permanenza nel club bianconero visto il corteggiamento di alcuni top club europei, Bayern Monaco e Chelsea su tutti. La Juve ha fissato il prezzo per De Ligt e la cifra per assicurarsi il centrale classe 1999 si aggirerebbe intorno agli 80 milioni di euro.