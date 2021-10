Dalla Germania, clamoroso Lewandowski: idea Premier per il futuro

Robert Lewandowski potrebbe lasciare il Bayern Monaco per approdare in Premier League

Il futuro di Robert Lewandowski potrebbe non essere legato al Bayern Monaco. Infatti il bomber polacco sembra pronto a lasciare i bavaresi nelle prossime stagioni, interrompendo così un lungo sodalizio che dura dal 2014. Il club, dal canto suo, non parrebbe propenso a legarsi ancora a un giocatore over 30, preferendo seguire la sua filosofia di puntare sui giovani. Ma dove potrebbe finire Lewandowski? Secondo il quotidiano tedesco Bild, l'attaccante sarebbe apprezzato dall'ex maestro Pep Guardiola, pronto a chiamarlo con sé in Premier League al Manchester City. Un'idea, che, se confermata, potrebbe cambiare ancora gli equilibri nel panorama inglese.