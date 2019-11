Dalla Germania: Guardiola può tornare al Bayern Monaco. Spunta l’indizio

E’ proprio vero: a volte ritornano. Il titolo del celebre film sembra particolarmente adatto al futuro di Pep Guardiola, almeno stando a quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild. Infatti, il tecnico spagnolo non pare a suo agio al Manchester City in questo momento: i Citizens sono a 9 punti dal Liverpool capolista in Premier League, dietro anche a Chelsea e Leicester City. Insomma, una partenza decisamente deludente. Così prendono corpo le voci di un suo addio al termine della stagione. Secondo la Bild, la prossima tappa della sua carriera sarebbe già decisa: il Bayern Monaco. Il club bavarese ha da poco esonerato Niko Kovac e non sembra convinto dai nomi dei possibili successori. Così potrebbe realizzarsi un clamoroso ritorno in Germania. Un ulteriore indizio viene fornito dalla decisione di Guardiola di non lasciare la dimora tedesca, nonostante da 3 anni viva a Manchester.