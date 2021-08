Dalla Germania: Raiola chiede 50 milioni di stipendio per Haaland e 40 di commissioni

Il bomber del Borussia Dortmund sempre tra i pezzi pregiati del mercato

Come scrive Sport Bild, infatti, i blues erano davvero intenzionati ad accontentare il Borussia Dortmund in termini di offerta economica, ma non avevano fatto i conti sulle cifre che il noto procuratore chiedeve per sé e per il suo assistito. Secondo quanto si apprende, Raiola avrebbe chiesto 50 milioni di stipendio per il giocatore e 40 milioni di commissioni. A quel punto, il Chlesea ha abbandonato la pista del norvegese e si è fiondata sul belga dell'Inter Lukaku.