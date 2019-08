Dalla Germania, Ribery niente Italia: Qatar o Arabia Saudita per l’ex Bayern Monaco

Dopo aver detto addio al Bayern Monaco, Franck Ribery deve ancora scegliere la sua prossima squadra. Il francese, dopo 12 anni in baviera, è chiamato all’ultimo atto della sua carriera. Tra le possibili mete, si era parlato anche di Italia, dove la Fiorentina sembrava voler mettere a segno il colpo ad affetto.

La Viola, poi, ha puntato su Boateng, e sembra dunque aver abbandonato la pista per il classe ’83. L’esterno vorrebbe tornare in Ligue 1, al Marsiglia, dove la sua carriera ebbe inizio, ma anche in questa direzione non sembrano esserci novità. Ecco perché, come riporta la Bild, sembra davvero difficile un’altra avventura europea per il 36enne mentre prendono quota le ipotesi Qatar e Arabia Saudita. Nelle prossime settimane Ribery sarà a chiamato a scegliere la sua prossima e, forse, ultima, squadra di calcio.