Dalla Germania: tifoso dello Schalke trovato morto nel ritiro della squadra

Un tifoso dello Schalke 04 di 50 anni è stato trovato morto nel ritiro di Mittersill, dove la squadra sta preparando la nuova stagione. Lo rende noto il club tedesco con un comunicato ufficiale, esprimendo cordoglio e solidarietà alla famiglia. Restano da chiarire le cause del decesso. Il fan deceduto è stato trovato morto nel National Park Center, dove lo Schalke aveva presentato mercoledì il nuovo sponsor principale MeinAuto.de.

Secondo quanto riportato dalla Bild, il tifoso era precedentemente malato e ieri ha assistito all'amichevole del club contro la Salernitana, finita 0-0. Il defunto si recava da diversi anni nei campi di allenamento per sostenere il suo club. Il 50enne si era recato a Mittersill da solo, la sua famiglia dove raggiungerlo in mattinata. In campo i giocatori e i tifosi presenti allo stadio hanno commemorato il tifoso con un minuto di silenzio.