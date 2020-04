Dalla Nba al calcio, Tony Parker futuro presidente del Lione: “Imparo da Aulas e non potrei rifiutare…”

Una stretta di mano che potrebbe anticipare un passaggio di consegne. Non è fantacalcio, ma la pura verità. Tony Parker, ex stella Nba, potrebbe presto cambiare veste e diventare il nuovo presidente del Lione. La prima pagina de L’Equipe di domenica aveva scelto un segno di intesa tra i due che avrebbe confermato le indiscrezioni anche dopo le parole dei diretti interessati.

UN GIORNO… – “Sento davvero che ha tutte le caratteristiche giuste. Ha qualità professionali e umane e nutro profondo affetto per lui e per tutto ciò che rappresenta. Ho un’idea in testa e ne ho discusso con Tony. Non c’è alcuna decisione presa né da una parte e né dall’altra, così come nulla è stato deciso dai nostri azionisti”, ha detto l’attuale numero uno del Lione Aulas su Parker. E anche l’ex stella del basket non si è tirata indietro: “Se un giorno dovesse chiedermelo, penso che sarebbe una posizione che non potrebbe essere rifiutata. Sono contento di quello che sto facendo oggi e voglio continuare a crescere con Jean-Michel, per continuare ad imparare da lui. Vedremo tra qualche anno”.

L’ex cestista, dopo il ritiro dal mondo della palla a spicchi, sta collaborando proprio con il Lione attraverso un squadra di pallacanestro ad essa collegata. Insomma, da stella Nba a dirigente col sogno della presidenza…