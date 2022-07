Dalla Polonia, tifosi del Bayern Monaco infuriati: minacce di morte a Lewandowski

La questione di Robert Lewandowski sta facendo discutere e non poco a tutti gli addetti ai lavori. L'attaccante vuole lasciare il Bayern Monaco per raggiungere Xavi al Barcellona, con cui avrebbe già parlato. Nonostante l'offerta del club blaugrana ai bavaresi, la società tedesca non intende lasciar partire il polacco ed esige che rispetti il suo contratto che scadrà a giugno 2023, come già ribadito nei scorsi giorni dal presidente Hoeness.