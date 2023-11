Dalla Rep.Ceca: Pavel Nedved pronto a tornare nel mondo del calcio? Lo scenario

Come riportato da diversi media della Repubblica Ceca infatti, Pavel Nedved sarebbe stato contattato dalla federazione per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Come detto, la Federcalcio della Repubblica Ceca sta vivendo un momento di forte ristrutturazione interna, soprattutto per quello che riguarda l'area tecnica. Per questo motivo, oltre al nome di Pavel Nedved come possibile nuovo direttore sportivo, potrebbe esserci spazio anche per l'ex c.t. del Libano, Ivan Hasek, nel ruolo di commissario tecnico della nazionale ceca. Tutte voci ancora da confermare per il momento ma che, nel caso di ulteriori conferme, porteranno nuovamente Pavel Nedved nel mondo del calcio ma in un ruolo totalmente diverso da quello che ha ricoperto per diversi anni nella Juventus targata Andrea Agnelli, già un lontano ricordo.