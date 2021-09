Dalla Russia, A. Miranchuk dovrà restare fermo 6 mesi

Anton è il fratello del calciatore dell'Atalanta Aleksey

Al centrocampista della Lokomotiv Anton Miranchuk, fratello del calciatore dell'Atalanta Aleksey, è stata diagnosticata una rottura parziale del tendine e un'infiammazione dovuta alla mancanza di cure adeguate. Lo ha confermato l'agente del calciatore Vadim Shpinev che il suo assistito non sarà in grado di riprendersi dal suo infortunio prima di gennaio e che i medici del club non stanno facendo nulla al riguardo. Pochi giorni dopo questa dichiarazione, il Lokomotiv ha inviato il giocatore in Germania per alcuni esami da cui è emerso il grave infortunio. La decisione se procedere con l'operazione non è stata ancora presa. Con un trattamento conservativo, il giocatore dovrà iniettare iniezioni sotto la supervisione di un medico tedesco. Durante l'operazione potrà rimanere a Mosca, ma il recupero richiederà circa sei mesi. In questa stagione Miranchuk ha giocato quattro partite del campionato russo per 72 minuti in totale.