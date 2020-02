Dalla sedia a rotelle al Camp Nou con Messi, l’incredibile storia di Braithwaite

Martin Braithwaite è stato senza ombra di dubbio l’acquisto più curioso del mercato invernale. Dopo il grave infortunio che ha messo fuori dai giochi Dembelé, il Barcellona ha pensato subito all’attaccante ex Leganes, prelevato per la cifra di 18 milioni. Dopo una presentazione così e così davanti a giornalisti e fotografi il nuovo giocatore blaugrana è sceso in campo nella vittoria per 5-0 contro l’Eibar.

A CUORE APERTO – L’attaccante danese ha poi parlato ai microfoni della tv ufficiale del club toccando diversi ambiti della sua vita, cominciando dai problemi di salute quando era più piccolo: “Sono stato due anni su una sedia a rotelle per una malattia all’anca. Per un bambino che voleva giocare a calcio come me è stata molto dura“.

MESSI – Riguardo a Leo Messi, il classe ’91 ha speso parole di elogio: “Se il calcio fosse una religione, Messi sarebbe Dio. Lui controlla il match. E’ un giocatore straordinario”.

Braithwaite poi ha parlato del suo arrivo al Barcellona: “Vedermi allo specchio con quella maglia addosso è stato incredibile. Tutti mi hanno fatto sentire a casa e sono molto tranquillo”.

CLASICO – Con il Clasico alle porte, non poteva mancare la domanda a riguardo: “Sarà un’esperienza magnifica. E’ la partita più importante e tutto il mondo la guarda. Ci sarà molta intensità. Ho voglia di giocarla”.