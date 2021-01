Dalla Spagna, Allegri è il prescelto per la panchina del Real Madrid

Potrebbe essere al Real Madrid il futuro di Massimiliano Allegri. Il nome del tecnico livornese è il primo in cima alla lista dei prescelti di Florentino Perez per prendere il posto di Zinedine Zidane in caso di suo esonero. Ne sono sicuri in Spagna dove parlano del mister italiano che “mette pressione” al francese.

Allegri per il post Zidane al Real Madrid

Sarebbe proprio Allegri, il nome in pole position per la panchina del Real Madrid nel caso in cui Florentino Perez dovesse decidere di esonerare Zinedine Zidane a fine stagione. Questa la notizia rilanciata dal quotidiano spagnolo Sport nelle ultime ore, nella quale si spiega che lo stesso tecnico livornese avrebbe messo in stand-by tutte le altre piste in attesa di novità dalla capitale spagnola. In casa Real Madrid, da quanto si apprende, piacciono particolarmente i modi dell’allenatore italiano al quale viene riconosciuto l’ottimo lavoro svolto negli anni vincenti alla guida della Juventus.