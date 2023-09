Dalla Spagna: “Altro che arbitri, ecco qual è il vero problema del Real Madrid”

Il tracollo del Real Madrid nel derby andato in scena ieri sera al Wanda Metropolitano con l'Atletico non è viziato dagli arbitraggi. Anzi, secondo Marca, il vero problema dei Blancos di Ancelotti è un altro: il pessimo approccio ad ogni partita.

L'analisi del quotidiano spagnolo è impietosa: ieri sera contro il Cholo il Real ha affrontato la quarta gara con partenza ad handicap nell'intera stagione. Considerando che non siamo neanche ad ottobre, sono decisamente troppe le reti incassate a inizio partita. Era andata bene contro l'Almeria e nei due scontri casalinghi al cospetto di Getafe e Real Sociedad. Ma quando la caratura dell'avversario si è fatta più importante, come ieri sera, il Real Madrid non è riuscito a rimetterla in piedi.