Dalla Spagna, Arthur torna a Barcellona per… rescindere subito il contratto

Una Champions League ancora da giocare con il cammino che, in caso di passaggio del turno contro il Napoli, potrebbe essere ancora più lungo. Il Barcellona si trova a fare i conti con un finale di stagione intenso e turbolento. Non solo i rumors relativi al futuro di Messi, adesso anche Arthur sta diventando “un problema”. Dopo l’insubordinazione, il brasiliano sarebbe pronto a tornare in terra catalana per parlare con la dirigenza e chiedere di… essere lasciato andare subito.

Arthur: rescissione immediata

Nelle intenzioni di Arthur ci sarebbe la volontà di rescindere subito il contratto che ancora lo lega alla Spagna per evitare di dover prendere parte agli impegni del Barcellona, a partire da quello di sabato contro il Napoli ed eventualmente anche i successivi. Secondo Mundo Deportivo, il centrocampista, già legato alla Juventus per la stagione 2020/2021, è pronto a fare rientro in Spagna nelle prossime ore ma non per scusarsi anzi… La speranza del brasiliano è di rescindere immediatamente il contratto che lo “obbliga” di fatto a rispondere al Barcellona fino al termine della stagione. L’ex Gremio non ha mai nascosto di non aver gradito le pressioni subite dai catalani per accettare il passaggio alla Juve in cambio di Pjanic ed era da tempo in rotta con l’ambiente. Questa situazione non fa altro che aggravare la posizione tra le parti. Il braccio di ferro continua…

