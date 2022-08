Dalla Spagna, Aubameyang vicino al Chelsea: c’è l’accordo col Barcellona

Aubameyang non ha giocato neppure un minuto nell’ultimo match contro la Real Sociedad, un segnale che Xavi non lo tiene in considerazione, in vista di una cessione imminente. L’operazione sarebbe importante per il club blaugrana che, in questo modo, potrebbe finalmente tesserare Jules Koundé. L'attaccante gabonese potrebbe dunque fare il suo ritorno in Premier League dopo l'avventura dal 2018 al 2022 con l'Arsenal.