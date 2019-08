Dalla Spagna, Bale in Germania: il Bayern Monaco punta ad un’operazione in stile James Rodriguez

Il Bayern Monaco punta Gareth Bale. Il gallese del Real Madrid, in rotta col club e con il proprio allenatore Zidane, potrebbe presto vivere una nuova esperienza in Germania.

I campioni della Bundesliga sono molto interessati all’esterno, in modo particolare dopo che la trattativa con il Manchester City per Sané appare essersi bloccata in seguito all’infortunio del giocatore.

Stando a quanto riporta AS, infatti, il Bayern Monaco avrebbe intenzione di proporre al Real Madrid una soluzione molto simile a quella che portò due stagioni fa James Rodriguez in Baviera. I bavaresi puntano al prestito come fatto in passato per il colombiano, anche se né il gallese né il club madrileno vorrebbero optare per questa soluzione. Il tempo, però, scorre, e il passare dei giorni potrebbe essere alleato del Bayern Monaco che sogna il grande colpo con il classe 1989 che si trasferirebbe in Germania praticamente gratis.

Per Bale sono state già rifiutate proposte simili, anche dalla Cina, ma i buoni rapporti tra le due società potrebbero fare la differenza.