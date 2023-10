Dalla Spagna: Brahim Diaz ha scelto di rappresentare il Marocco

Una decisione che avrebbe trovato riscontri negativi da parte del Real Madrid, club proprietario del cartellino. Come spiegato, la società madrilena non ha nascosto la propria preoccupazione per la sua probabile convocazione alla Coppa D'Africa d

Secondo quanto riportato dalla Spagna (da AS nello specifico), Brahim Diaz ha scelto di rappresentare il Marocco. Un decisione importante quella presa dal calciatore del Real Madrid , che avrebbe dunque già accettato la proposta della squadra nordafricana. "Il passaggio è quasi ultimato e dipende da alcuni piccoli dettagli amministrativi" - la confidenza di una fonte interna al quotidiano spagnolo. Tutto ciò, è chiaramente possibile dal momento in cui Brahim Diaz- nato a Malaga da genitori del Marocco - ha giocato solamente una partita amichevole con la maglia della nazionale maggiore spagnola (contro la Lituania nel 2021). Dopo aver giocato in tutte le selezioni giovanili per la Roja dunque, il futuro di Brahim Diaz sembra essere segnato e si chiama Marocco.

Una decisione che avrebbe trovato riscontri negativi da parte del Real Madrid, club proprietario del cartellino. Come spiegato, la società madrilena non ha nascosto la propria preoccupazione per la sua probabile convocazione alla Coppa D'Africa, in programma per le prime settimane del 2024. In questo senso, Carlo Ancelotti verrebbe privato di un calciatore che fino a questo momento si è dimostrato importante per le dinamiche di gioco del Real Madrid, riferisce AS.