Dalla Spagna, Casillas ci ripensa? In dubbio sua candidatura per la presidenza della Federcalcio

La candidatura di Iker Casillas alla presidenza della Federcalcio spagnola potrebbe essere in forte dubbio. Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, infatti, l’ex-portiere di Real Madrid e Porto sarebbe molto arrabbiato per l’appoggio manifestato recentemente dal Segretario di Stato per lo Sport, Irene Lozano, nei confronti dell’altro candidato alla presidenza, l’attuale presidente della RFEF, Luis Rubiales. A riportarlo è AS che spiega come Casillas incontrerà il Ministro nelle prossime ore per ottenere un chiarimento sulle sue posizioni e prendere una decisione defintiva.

L’ex estremo difensore solamente poche settimane fa aveva annunciato ufficialmente la sua candidatura attraverso un messaggio pubblicato sui sui canali ufficiali social: “Sì, mi candiderò alla presidenza della Federazione quando verranno convocate le elezioni. Tutti assieme porteremo la nostra federazione all’altezza del miglior calcio del mondo: quello spagnolo. Ho informato di questa decisione il presidente del mio club, il Porto, a cui non posso fare altro che dare i miei più profondi ringraziamenti”. Vedremo dunque quale sarà la decisione finale di Casillas.