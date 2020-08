Dalla Spagna, clamoroso: i tifosi del Real Madrid vogliono Messi

Quale futuro per Lionel Messi? La Pulce del Barcellona potrebbe lasciare il club blaugrana. Psg, Inter e Manchester City tra le squadre più interessate all’argentino, ma dalla Spagna, sembra possa esserci un’altra squadra particolarmente attenta alla vicenda: il Real Madrid.

Messi al Real Madrid: il desiderio dei tifosi blancos

Secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv, potrebbe esserci un’altra candidata a sorpresa per il futuro di Messi. Stiamo parlando del Real Madrid di Florentino Perez che, nel caso in cui sei volte Pallone d’Oro dovesse decidere di lasciare a titolo gratuito il Barcellona arrivando dunque alla rescissione del contratto, potrebbe fare un tentativo concreto su richiesta dei tifosi. Infatti, il noto programma iberico ha provato con un sondaggio a capire il pensiero dei sostenitori blancos che, per oltre il 55%, vorrebbe Messi a Madrid.

Dopo Cristiano Ronaldo, un altro fenomeno potrebbe approdare a Madrid e si tratta, curiosamente, del suo eterno rivale…

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE