Dalla Spagna clamoroso, ultimatum a Zidane: se il Real Madrid non vince in Champions sarà addio

Situazione bollente in casa Real Madrid dove il futuro di Zinedine Zidane potrebbe dipendere dalla prossima partita dei blancos. Dopo il ko in campionato contro il Maiorca, le merengues sono chiamati a dare una risposta in Champions League dove domani sfideranno il Galatasary.

Stando a quanto riporta El Mundo, per Zidane si tratta dell’ultima spiaggia in quanto il Real Madrid, dopo due giornate del girone, ha solo un punto in classifica. La sfida alla Türk Telekom Arena, è una praticamente una gara da dentro o fuori. Florentino Perez non accetta un percorso simile in Champions League dove la storia madrilena dice ben altro. Ecco perché, a seconda dell’esito dell’incontro verrà presa una decisione. Il nome principale per prendere, eventualmente, il posto di Zidane, manco a dirlo, è quello di José Mourinho per il quale sembra potersi profilare un clamoroso ritorno a Madrid.