Dalla Spagna, Europei a rischio per Hazard: ha deciso di operarsi negli USA

Avrebbe immaginato una prima stagione al Real Madrid completamente differente. Eden Hazard non ha avuto molta fortuna al primo anno in blancos. Prima nel mirino della critica per la sua forma fisica, poi, perseguitato da infortuni anche piuttosto importanti. E le cattive notizie non sembrano finire.

Infatti, secondo quanto riportato da Onda Cero, Hazard avrebbe deciso di sottoporsi ad intervento chirurgico per risolvere il problema al perone distale destro e volerà nelle prossime ore negli Stati Uniti dove è prevista l’operazione giovedì. Se tutto procede come previsto, il belga starà fermo fino a tre mesi mettendo fine alla sua stagione col Real Madrid ma rischiando anche di dover saltare gli Europei col suo Belgio della prossima estate.