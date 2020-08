Dalla Spagna: “Il Barcellona non è stato capace di circondare Messi con giocatori adatti”

Il Barcellona continua ad restare una polveriera nonostante i diversi cambi sanciti dal presidente Bartomeu. L’illustre tifoso blaugrana e regista cinematografico spagnolo Paco Cabezas ha rilasciato alcune dichiarazioni al vetriolo a RAC1 riguardo alle scelte del club spagnolo.

LE PAROLE DEL REGISTA SU MESSI

“Nel periodo dai 24 ai 33 anni Messi ha vinto solamente una Champions League, segno che qualcosa non è andato nella costruzione della squadra. Il Barcellona non è stato in grado di circondare Messi da giocatori del suo livello. Pensavo che l’8-2 subito contro il Bayern fosse l’inizio della fine, ogni giorno sembra peggio invece”. Queste le parole del regista spagnolo Paco Cabezas.