Dalla Spagna: il Barcellona sogna Bernardo Silva, ma il City fa muro

Stasera alle ore 21.30 si giocherà, al Camp Nou, l’amichevole tra Barcellona e Manchester City. Oltre al già acclarato fascino della sfida nonostante sia, sulla carta, un’amichevole, la grande attrattiva di questa sera è la presenza di Bernardo Silva. Il portoghese è il sogno del Barcellona come rinforzo a centrocampo e sembrerebbe che i blaugrana non si siano ancora rassegnati. Certo è che stando alle parole del CEO del Manchester City, Ferren Soriano, intervenuto a Què t’hi Jugues: "Questa storia ha preso molte svolte, ma in fondo non si è mai spostata dal punto di partenza” e ha chiarito che a questo punto, con la stagione già in corso, il City non ha voglia di far uscire un giocatore così importante: "E’ un po’ tardi per parlare di andirivieni", non sembrerebbe esserci più molta speranza per il Barcellona.